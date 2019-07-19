(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В этом году прокуроры помогли жителям Татарстана получить 347 млн рублей долгов по зарплате.

Об этом рассказали на заседании коллегии, посвященном итогам работы надзорного ведомства за первое полугодие, которое состоялось сегодня под председательством прокурора РТ Илдуса Нафикова.

«Сотрудники надзорного ведомства эффективно защищали права граждан на своевременную и полную оплату труда. Общая сумма задолженности, погашенной благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, составила 347 млн рублей», – рассказали на заседании.

В мероприятии приняли участие заместители прокурора Республики Татарстан, руководители и сотрудники структурных подразделений аппарата прокуратуры республики, прокуроры городов, районов и приравненных к ним специализированных прокуратур.

Коллегия отметила, что что надзорная деятельность прокуроров в этом полугодии была направлена на решение задач по обеспечению трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

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