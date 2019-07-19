Зарипова: Татарстанские инвалиды могут обучиться предпринимательству и открыть собственное дело

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане инвалиды, оставшиеся без работы, могут получить дополнительные услуги по обучению основам предпринимательства. Об этом сообщила министр труда и занятости РТ Эльмира Зарипова.

По словам главы ведомства, в минувшем году казанские службы занятости помогли открыть собственное дело 28 инвалидам. С начала 2019 года предпринимательской деятельностью занялись 6 людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждому инвалиду была выделена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности в размере 117,6 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, добавив, что в 2019 году она будет увеличена до 145 тыс. рублей.

В качестве примера в ведомстве обозначили случай инвалида 2-й группы из Спасского района РТ. При содействии центра занятости населения в 2019 году она открыла собственное дело по разведению кроликов. Также инвалид 3-й группы из Нурлатского района благодаря поддержке службы занятости занялся розничной торговлей, а мужчина с ограниченными возможностями здоровья из Казани оказывает услуги по изготовлению изделий из дерева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 18 человек с инвалидностью стали специалистами в IT-сфере.

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