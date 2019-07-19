Татарстанцы завоевали «серебро» на ЧЕ по гребле на лодках «Дракон»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сборная Татарстана завоевала серебряную награду на чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон» среди национальных и клубных команд, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Министр экологии и природных ресурсов РТ, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Александр Шадриков поздравил команду с отличным результатом, отметив вклад в развитие гребли республики.



«Вы блестяще справились с задачей – взяли серебро. Это и ваша большая личная победа, и достойный вклад в развитие гребли на байдарках и каноэ Республики Татарстан», – отметил глава ведомства.



Чемпионат Европы проходит в Москве с 18 по 21 июля на Гребном канале.





В состязаниях участвуют представители Венгрии, Германии, Молдовы, Румынии, Франции, России и других европейских стран.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.