(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Казанцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Премия МИРа». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Премия призвана выявить людей с активной жизненной позицией, транслирующей идеи добра и мира и присуждается по 8 номинациям:

«Добрые новости» – присуждается за освещение добрых дел и положительных поступков российских граждан;

«Добрая организация года» – вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы;

«Здравая инициатива» – присуждается активистам за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни;

«Вопреки» – вручается людям с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая возможность невозможного;

«Экологическая ответственность» – вручается за реализацию проектов в сфере защиты экологии страны;

«Добрый коллектив» – присуждается командам, осуществляющим корпоративное волонтерство;

«Подвиг» – присуждается людям, совершившим благородные поступки;

«Народная Премия» – вручается по итогам народного голосования в интернете, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

В разное время лауреатами премии становились такие известные люди, как советский и российский эстрадный певец Эдуард Хиль (посмертно), мастер спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, многократный чемпион и победитель этапов Кубка России по паратриатлону Михаил Асташов и многие другие.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 14 лет. Организатором мероприятия выступает общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь - Инициатива - Развитие»).



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.