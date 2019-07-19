В Татарстане от рака ежегодно умирает 6 тыс. человек

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ежегодно в Татарстане от различных онкологических заболеваний умирают 6 тыс. человек. Об этом на заседании Общественного совета по вопросу «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению Республики Татарстан» рассказал главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РТ Ильсур Шаймарданов.

«Ежегодно в Республике Татарстан от различных злокачественных новообразований умирают 6 тыс. человек. На данный момент это достоверные данные», — отметил спикер.

Он добавил, что на сегодняшний день в республике 3 тыс. человек нуждаются в паллиативной помощи.

«Ежедневно из республиканского бюджета на паллиативную помощь нуждающимся в ней выделяется 2 тыс. рублей. Паллиативная помощь включает в себя не только социальную составляющую, но и специализированную медпомощь и, конечно же, этой суммы не хватает на оказание дорогостоящих услуг», — подчеркнул Шаймарданов.

По итогам заседания общественный совет решил, что необходимо рекомендовать Министерству здравоохранения РТ рассмотреть вопрос о расширении сети медицинских и аптечных организаций, реализующих обезболивающие наркотические лекарственные препараты, а также рассмотреть возможность расширения сети паллиативных и хосписных отделений.

Проект партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» имеет высокую социальную значимость и направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение проблемы госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту медицинских работников.

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