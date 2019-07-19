В Татарстане за полгода на 122 возросло количество маршрутов регулярных автобусных перевозок

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане число маршрутов регулярных автобусных перевозок возросло на 122 до 770, включая 149 межмуниципальных. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.



«Количество подвижного состава увеличилось на 242 единицы, количество маршрутов регулярных перевозок возросло в первую очередь за счет открытия в 2018 году 120 субсидируемых пригородных сельских маршрутов», – рассказал докладчик.

Замминистра добавил, что перевозчикам были предоставлены субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением туристических автобусов для обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Татарстане.

«Предприятиями приобретено 80 комфортабельных автобусов большой вместимости – более 50 мест. Объем господдержки составил 200 млн рублей», – заметил Андрей Егоров.

Он напомнил, что 29 июня вступил в силу федеральный закон «О лицензировании перевозок пассажиров и иных лиц автобусами». Теперь перевозки пассажиров автобусами, не включенными в соответствующий реестр, и без лицензии запрещены.

За первое полугодие 2019 года автотранспортными предприятиями перевезено 95,5 млн пассажиров, что на 0,5% больше уровня прошлого года.

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