За убийство матери суд Альметьевска отправил 21-летнюю девушку в колонию на пять лет

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Альметьевске осудили 21-летнюю Жанну Курикову, которая в ноябре прошлого года убила родную мать,сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в тот злополучный вечер 5 ноября между женщинами разразился нешуточный скандал – мать начала ругать Жанну за ее аморальный образ жизни. Не выдержав натиска, девушка схватилась за нож и нанесла своей матери более двадцати ножевых ранений. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Позже подруги девушки рассказали агентству, что между Жанной и ее матерью были напряженные отношения – девушка таила на нее обиду из-за того, что когда-то попала в детский дом.

Жанну Курикову задержали по горячим следам. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину она признала полностью, а на своей страничке в соцсетях она написала «Мам прости».

Суд длился более полугода. В итоге девушку признали виновной в убийстве своей матери и отправили в колонию общего режима на пять лет.

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