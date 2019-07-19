Основной либеро волейбольного «Зенита-Казани» определится во время межсезонных сборов

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Имя основного либеро волейбольного клуба «Зенит-Казань» станет известно после прохождения командой межсезонных сборов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор клуба Олег Брызгалов.

«Я думаю, основной либеро определится на сборах. Это волнительный момент, особенно после многолетнего первого либеро в лице Алексея Вербова, который завершил спортивную карьеру. У „Зенита“ такая судьба — эксперименты и максимальные задачи всегда идут рука об руку», — сообщил Брызгалов.

Вдобавок директор «Зенита» назвал грядущий сезон «довольно экспериментальным», связав это со становлением Вербова тренером, и переводом Максима Михайлова из диагонали в доигровку.

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