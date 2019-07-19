Директор волейбольного «Зенита-Казани»: Команда сформирована, больше усиляться никем не планируем

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов прокомментировал состояние команды и рассказал о грядущих межсезонных сборах.

«Усиляться больше никем не планируем, команда сформирована. Первого августа стартуют сборы, прохождение медосмотров, однако изначально присутствовать будет не весь состав — начнём без ребят, участвующих в подготовке к играм в сборной, но мы привыкли к этому. Постепенно они вкатятся», — сообщил Брызгалов.

Директор клуба отметил, что проблемы у «Зенита-Казани» будут и на старте сезона: «Самое начало чемпионата для нас будет особенно трудным из-за игр сборной, но, надеюсь, спортсмены справятся с такой нагрузкой».

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