Марат Бариев: Казань готова принимать чемпионат России по стендовой стрельбе сколько угодно раз

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Депутат Государственной Думы Марат Бариев прокомментировал проведение в столице РТ чемпионата и первенства России по стендовой стрельбе в десятый раз и объяснил, почему Казань становится местом проведения данных соревнований так часто.

«За тем, что Казани доверяют уже в 10-й раз проведение чемпионата России, стоит огромный труд. У нас отличное стрельбище, которое из года в год только повышает свой уровень. Также для участников создаются отличные условия, поэтому они любят сюда приезжать. Если брать логистику, это очень удобно — полчаса ходу, и ты в райском уголке: Волга, Свияга. Я думаю, это не последний чемпионат, будет ещё и 15-й и 20-й раз», — поделился депутат.

Также Бариев поделился ожиданиями от соревнований: «Татарстанская школа – в тройке сильнейших по России, и я надеюсь, что наши спортсмены покажут своё мастерство и завоюют медалей больше, чем другие команды. Дома и стены помогают».

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