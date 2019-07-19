В Татарстане выручка аграриев выросла за первое полугодие на 13% и достигла 45 млрд рублей

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Татарстане выручка аграриев от реализации сельхозпродукции выросла за первое полугодие текущего года на 13% и достигла 45 млрд рублей. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая об итогах работы животноводов за первое полугодие 2019 года.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Как отметил Марат Ахметов, в республике за первое полугодие текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 93 млрд рублей с индексом 102% в сопоставимой оценке к прошлому году. При этом по сельхозорганизациям индекс производства продукции АПК несколько выше и составляет 102,7%.

«Что касается денежной выручки, то она по сельхозформированиям достигла уровня 45 млрд рублей с ростом на 13%», – проинформировал докладчик.

При этом, согласно информации ведомства, в первой половине года отрасль животноводства формирует финансово-экономические результаты сельскохозяйственного производства почти на 80%.

Так, выручка сельхозорганизаций от реализации продукции животноводства составила за январь – июнь этого года 35 млрд рублей. В том числе от реализации более 600 тыс. тонн молока – 14 млрд рублей, что на 27% или 3 млрд рублей превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2018 года.

Скота и птицы на убой реализовано 200 тыс. тонн на сумму 19 млрд рублей (или на 12% больше соответствующего показателя прошлого года), яиц – почти на 2,4 млрд рублей (рост 31%).

Высокие темпы прироста денежной выручки в животноводстве достигнуты за счет системной работы в районах. И, безусловно, это связано с присутствием и успешной работой в них крупных холдингов, убеждены в Минсельхозпроде РТ.

По словам министра, в первом полугодии Тукаевский район реализовал животноводческой продукции на 8,4 млрд рублей, что почти на 1 млрд рублей или на 12% превышает показатель за январь – июнь 2018 года, Лаишевский – на 2,3 млрд рублей (плюс 723 млн рублей, рост 46%), Зеленодольский – также на 2,3 млрд рублей (плюс 350 млн рублей, рост 18%).

Также в числе муниципальных районов, которые обеспечили наибольший рост денежной выручки от реализации продукции животноводства, Пестречинский, Кукморский, Сабинский, Буинский, Балтасинский, Атнинский, Актанышский и Арский районы.

«При этом ряд районов добились значительного роста выручки в животноводстве в основном за счет поступления денег от реализации молока», – подчеркнул Марат Ахметов.

К примеру, в Мамадышском районе выручка увеличилась в первом полугодии на 131 млн рублей (126% к показателю за соответствующий период прошлого года), Азнакаевском – на 99 млн рублей (124%), Нижнекамском – на 94 млн рублей (134%), Альметьевском – на 89 млн рублей (175%).

В то же время, по данным ведомства, ряд муниципалитетов допустили снижение денежной выручки от реализации продукции животноводства. Так, в Бугульминском районе эта выручка составила к показателю за соответствующий период прошлого года 77%, Елабужском – 89%, Чистопольском – 93%, Верхнеуслонском – 94%.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, в первом полугодии текущего года в республике по всем категориям хозяйств произведено молока 931 тыс. тонн с приростом более 2%, мяса скота и птицы – 264 тыс. тонн, прирост составляет 2%.

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