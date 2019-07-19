Татарстан возглавил медиарейтинг регионов РФ в контексте реализации нацпроектов

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Татарстан по итогам июня стал лидером рейтинга среди регионов РФ. Также в топ-3 регионов по упоминаемости попали Краснодарский край и Тверская область.

Федеральные парламентарии, вошедшие в состав группы контроля за реализацией национальных проектов в субъектах России, предложили региональным властям перенять положительный опыт Республики Татарстан в части реализации нацпроектов, в частности был отмечен принятый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым документ о персональной ответственности глав профильных ведомств за исполнение национальных проектов.

Также, как сообщала ранее пресс-служба служба Миндортранса, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика получит 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство первого этапа Большого Казанского кольца.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. Данные для рейтингов рассчитаны 18 июля 2019 года.



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