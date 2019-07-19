Во время церемонии открытия ЧР по стендовой стрельбе в Казани спортсмен получил солнечный удар

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из Ижевска Артём Закиров получил солнечный удар во время церемонии открытия чемпионата России по стендовой стрельбе в Казани.

«Сейчас с ним все нормально, мы быстро оказали помощь. Он посидел полчаса в кабинете врача, и, когда его состояние улучшилось, он ушел. Однако сегодня лучше ему участие в соревнованиях не принимать. Я думаю, причина в том, что он был без головного убора», — рассказала фельдшер Сания Игнатьева.

Как заявили партнёры по команде Закирова, с ним такое произошло впервые. Самостоятельно покинуть площадь Артем Закиров не смог.

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