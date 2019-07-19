Татар-информ

19 июля 2019, 19:44

Общество

Мэрия Казани прокомментировала новые способы оплаты в общественном транспорте

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Общество

Мэрия Казани прокомментировала новые способы оплаты в общественном транспорте

Фото: Михаил Захаров/архив

С 1 июля должны выдаться билеты только нового образца: на чеке указывается актуальная дата и время, а билет должен быть распечатан перед вами.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани на всех видах общественного транспорта появилась дополнительная услуга для удобства граждан – оплата проезда банковской картой. Все автобусы, троллейбусы и трамваи, работающие на городских маршрутах, теперь имеют новые контрольно-кассовые аппараты на смену старым валидаторам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Новая услуга вызвала у казанцев, активно пользующихся общественным транспортом, множество вопросов: что делать, если оплата банковской картой не прошла и в каких случаях пассажир имеет право на бесплатный проезд.

Марат Хисамутдинов, заместитель председателя Комитета по транспорту отметил, что, если по какой-то причине один из способов оплаты недоступен, пассажир обязан оплатить проезд наличными. Возможность оплаты проезда банковской картой не является обязательной функцией, во избежание чего стоит при себе иметь наличные средства. Однако если банковская либо транспортная карта является исправной, но терминал не выдает чек и при расчете наличными, то пассажир имеет право на бесплатный проезд, а автобус должен в кратчайшие сроки устранить неисправность.

Также отмечается, что с 1 июля должны выдаться билеты только нового образца: на чеке указывается актуальная дата и время, а билет должен быть распечатан перед вами. Также специалист напоминает, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Это ограничение введено для того, чтобы исключить ошибочное списание средств повторно. Кондуктор может повторно попросить приложить вас свою карту к валидатору, чтобы убедиться, что проезд уже оплачен. Пассажиров при этом предупреждают, что повторно 27 рублей за одну поездку с карты не спишется.
 

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