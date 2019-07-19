Татьяна Ларионова: Надеемся, что жители «Салават Купере» в ближайшие месяцы получат три детсада

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова посетила казанский жилой комплекс «Салават Күпере», где ознакомилась с ходом строительства социальных объектов. Три детских сада в этом микрорайоне стали последними объектами проверки в ее инспекционных поездках по городам и районам в роли руководителя рабочей группы «Единой России» по контролю за реализацией нацпроектов в Татарстане.

Встретившись на стройплощадке детсада № 122 со строителями, представителями заказчика и подрядчика, Татьяна Ларионова отметила высокую степень готовности объекта. Она обратила внимание ведомств, ответственных за своевременную сдачу учреждения в эксплуатацию, на необходимость тесного взаимодействия в целях ускорения работ без ущерба их качеству. «Президентом республики поставлена задача запустить 1 сентября все 29 детских дошкольных учреждений, строящихся в республике в рамках национального проекта “Демография” в этом году», — сказала Ларионова. Заместитель руководителя парламента отметила, что в этом заинтересованы все: и руководство, и строители, и ответственные министерства, и муниципальные власти, и главное — родители будущих воспитанников. «В результате выполнения этой программы сотни мам получат возможность продолжить свою трудовую деятельность, доверив своих малышей заботливым воспитателям», — подчеркнула она.

По словам Татьяны Ларионовой, строительному комплексу Татарстана под силу выполнить весь огромный объем работ, который запланирован в рамках национальных проектов. «Во всех городах и районах продолжается интенсивное строительство социальных объектов, потенциал подрядчика не вызывает у нас сомнений. Поэтому надеемся, что жители микрорайона “Салават Күпере” в ближайшие месяцы получат три детских сада и школу, которые будут построены и оборудованы по самым современным проектам и стандартам», — поделилась мнением заместитель руководителя Госсовета РТ.

Татьяна Ларионова выразила уверенность, что такие конкретные социальные объекты способствуют повышению уровня жизни людей через улучшение социально-бытовых условий.

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