(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани стартовал всероссийский чемпионат по одновременной игре в шахматы среди осужденных, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Масштабная акция по одновременной игре в шахматы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы страны проводится впервые и дает старт Всероссийскому чемпионату по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы», – рассказали в УФСИН.

В Казани турнир прошел в исправительной колонии № 18. Участие в нем приняли 20 осужденных, а специальным гостем соревнования стал тренер-преподаватель первой категории, мастер ФИДЕ Азат Галиев.

После того, как осужденные сразились в турнире, Азат Галиев провел сеанс одновременный игры с четырьмя из них. Мастер одержал победу, отметив достаточно высокий уровень подготовки некоторых соперников.

По итогам мероприятия, осужденные и администрация учреждения поблагодарили мастера за участие в акции и вручили ему сувениры, сделанные руками осужденных.

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