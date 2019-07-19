«Люди не должны страдать»: эксперты обсудили вопросы оказания паллиативной помощи населению РТ

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани прошло заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в республике. Эксперты обсудили организацию оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению Республики Татарстан.

Кроме этого специалисты в области медицины оценили перспективы развития паллиативной помощи в республике.

«Необходимо понять, по какому пути мы будем двигаться, понять перечень мероприятий по паллиативной помощи, которые мы будем проводить», — отметил председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее», член фракции «Единая Россия» Борис Менделевич. Он добавил, что люди с тяжелыми заболеваниями должны получать высококвалифицированную паллиативную медицинскую помощь.

«Люди не должны страдать, они в любом состоянии должны быть избавлены от боли, мы должны оказать им всю необходимую помощь», — отметил Борис Менделевич.

Председатель Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, РТ имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов подчеркнул, что развитие государственно-частного партнерства даст реальные результаты в развитии оказания паллиативной помощи как в Татарстане, так и по всей России.

«Реализация полномасштабной помощи паллиативным пациентам включает в себя выездные бригады, обезболивание, оборудование на дом — то есть все то, чтобы пациент чувствовал себя хорошо и знал, что ему окажут помощь в любой момент», — поделился член Общественной палаты РТ.

По итогам заседания общественный совет решил, что необходимо рекомендовать Министерству здравоохранения РТ рассмотреть вопрос о расширении сети медицинских и аптечных организаций, реализующих обезболивающие наркотические лекарственные препараты, а также рассмотреть возможность расширения сети паллиативных и хосписных отделений.

Проект партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» имеет высокую социальную значимость и направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение проблемы госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту медицинских работников.

В рамках проекта в муниципальных районах Республики Татарстан осуществляются консультационные выезды и приемы специалистов республиканских клинических центров, выезды мобильных центров здоровья не только для обследования населения, но и для информирования и формирования практик здорового образа жизни.

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