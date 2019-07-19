В Елабужском районе организовали централизованную заготовку сена для ЛПХ

(Елабуга, 19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Впервые в этом году в Елабужском районе была организована централизованная заготовка сена для личных подсобных хозяйств. В начале года во время одной из встреч с сельхозпроизводителями представители ЛПХ обратились к главе района Геннадию Емельянову с просьбой оказать помощь в сенозаготовке.

Летом по поручению главы сельхозуправление организовало покос сена. Рулоны сена можно забрать из КФХ «Марков», расположенного на территории Танайского сельского поселения. Всего для частных лиц заготовлено 2 тыс. тюков сена, скошенных на танайских лугах.

«Мы понимаем, что мелким хозяйствам тяжело самостоятельно заготавливать по 5 — 10 рулонов сена. Для этого нужна техника, а если ее нанимать, то себестоимость сена возрастает, накладно закупать и у других. В среднем один рулон обойдется в 1,5 тыс. рублей, а мы же отдадим за 500 рублей, то есть в 3 раза дешевле», — рассказал начальник управления сельского хозяйства Елабужского района Ленар Нургаянов.

Сегодня в районе имеется около 9 тыс. ЛПХ, в которых содержится 1,5 тыс. голов КРС. Что касается крупных хозяйств района, то на сегодня им заготовлено свыше 30 тыс. тонн сенажа и более 6 тыс. тонн сена. Работы по кормозаготовке продолжаются.

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