(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Актанышском районе семилетний мальчик сорвался с обрыва в воду и утонул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 13.30 в МЧС поступило сообщение о том, что в водоеме у села Татарские Суксы утонул ребенок. Оперативная группа Актанышского ПСГ выяснила, что мальчик играл с друзьями у обрыва и сорвался в воду. Рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти к нему на помощь», – рассказали в МЧС.

Тело погибшего ребенка извлекли из воды местные жители, а врачи констатировали смерть мальчика.

В министерстве отметили, что этот водоем не является местом массового отдыха граждан и купание в нем запрещено, о чем свидетельствует соответствующий аншлаг.

МЧС Татарстана напоминает, что игры у воды, особенно на высоком берегу, а также купание детей без присмотра взрослых, тем более в необорудованных местах, – смертельный риск!

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