(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция задержала грабителя, который отобрал у челнинки украшения на 120 тысяч рублей, сообщили в УМВД по городу Набережные Челны.

«Ограбление произошло 16 июля в два часа ночи на остановке "Улица Полевая" в поселке ГЭС. К 25-летней девушке, которая возвращалась от подруги домой, подошел неизвестный мужчина и потребовал снять с себя все украшения», – рассказали в полиции.

Через три дня полицейские задержали преступника. Им оказался неоднократно судимый за разбой и грабеж 34-летний житель 3-го комплекса поселка ГЭС. Но украшения в его квартире обнаружить не удалось, мужчина успел их продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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