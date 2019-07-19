Татар-информ

19 июля 2019, 15:59

Происшествия

Полиция задержала грабителя, который отобрал у челнинки украшения на 120 тысяч рублей

Рекомендуем

Происшествия

Полиция задержала грабителя, который отобрал у челнинки украшения на 120 тысяч рублей

Ограбление произошло в два часа ночи на остановке общественного транспорта в поселке ГЭС.

 (Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция задержала грабителя, который отобрал у челнинки украшения на 120 тысяч рублей, сообщили в УМВД по городу Набережные Челны.

«Ограбление произошло 16 июля в два часа ночи на остановке "Улица Полевая" в поселке ГЭС. К 25-летней девушке, которая возвращалась от подруги домой, подошел неизвестный мужчина и потребовал снять с себя все украшения», – рассказали в полиции.

Через три дня полицейские задержали преступника. Им оказался неоднократно судимый за разбой и грабеж 34-летний житель 3-го комплекса поселка ГЭС. Но украшения в его квартире обнаружить не удалось, мужчина успел их продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Актанышском районе семилетний мальчик сорвался с обрыва в воду и утонул

Новости дня
16:40
Татьяна Ларионова: Надеемся, что жители «Салават Купере» в ближайшие месяцы получат три детсада

Заместитель руководителя парламента Татарстана проинспектировала ход строительства социальных объектов в одном из крупнейших жилых комплексов Казани.

16:24
Пригородными поездами в Татарстане за полгода перевезено на 30 тыс. пассажиров больше, чем в 2018-м

В первом полугодии перевозки осуществлялись по 107 железнодорожным маршрутам.

16:08
Найти главного по тарелочкам: в Казани стартовал чемпионат России по стендовой стрельбе

Участие в соревновании принимает более 300 спортсменов из 23 городов.

15:59
Полиция задержала грабителя, который отобрал у челнинки украшения на 120 тысяч рублей

Ограбление произошло в два часа ночи на остановке общественного транспорта в поселке ГЭС.

15:52
Археологи вывезли останки людей из древнего захоронения в Аксубаевском районе

Недалеко от села Старые Киязлы нефтяники нашли 150 скелетов возрастом около тысячи лет.

15:36
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале дебютного документального кино «Рудник»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:21
Полиция Набережных Челнов выясняет обстоятельства ножевого ранения в живот 16-летней девочки

Врачей вызвала бабушка девочки, которая, вернувшись домой, обнаружила истекающую кровью внучку.

15:18
Поезд метрополитена, пять трамваев и 15 троллейбусов получит Казань во второй половине 2019 года

Односекционные трамваи будут приобретены для жителей Набережных Челнов и Нижнекамска.

15:07
В Актанышском районе семилетний мальчик сорвался с обрыва в воду и утонул

Трагедия произошла на водоеме у села Татарские Суксы сегодня днем.

15:02
Определено три маршрута доставки зрителей WorldSkills-2019 бесплатными шаттлами к «Казань Экспо»

Подвижной состав будет забрендирован в стилистике чемпионата и обеспечен информационными аншлагами.

14:49
В Челнах привлекли к ответственности «антикоррупционера», который раскрасил машину «под полицейскую»

За нарушение челнинцу грозит наказание в виде лишения водительских прав сроком от 12 до 18 месяцев.

14:48
Люльковичей обрадовала новость об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Трое из многодетной семьи украинских беженцев, проживающих в Набережных Челнах, уже получили российские паспорта.

14:34
Минниханов обсудил с замминистра финансов РФ вопросы господдержки автопрома

Татарстан реализует ряд инвестиционных проектов на территориях Казанской, Камской и Альметьевской агломераций.

14:29
В Рыбно-Слободском районе водитель иномарки уснул за рулем и едва не погиб

Авария произошла у села Алан-Полян сегодня утром.

14:18
Руководитель «ДУМ РТ Хадж»: Перед отправкой в хадж нужно убедиться, что оператор аккредитован

Совершить паломничество к мусульманским святыням татарстанцы могут через официального оператора «ДУМ РТ Хадж».

14:04
Минниханов: «За время моей работы запасы нефти в Татарстане выросли до 900 млн тонн»

Одной из главных задач для республики, по мнению Президента РТ, является развитие нефтехимии.

14:03
В Тетюшском районе спасатели нашли мужчину-инвалида, заблудившегося в лесу

Сын с отцом отправились собирать грибы, разошлись и потерялись.

13:50
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
13:46
Льготные электронные транспортные карты начнут действовать по всему Татарстану в 2020 году

Планируется выдать более 10,6 тыс. электронных карт с льготным транспортным приложением.

13:36
Объем обслуженных аэропортами Татарстана пассажиров за полгода вырос почти на 8%

Число обслуженных пассажиров аэропортом «Казань» выросло на 7,2%.

13:29
Гузель Удачина: Заболевшие в Крыму дети из лагеря «Лучистый» готовятся к выписке

После выписки дети смогут вернуться на отдых в лагерь.

13:21
На ж/д вокзале в Казани жительница Архангельска с приятелем из Башкирии украла телефон у испанца

Иностранец поставил дорогостоящий гаджет на зарядку в зале ожидания вокзала и ненадолго отвлекся, чем и воспользовались злоумышленники.

13:20
Минмолодежи РТ попросило отменить запрет на Бузову, «Ленинград» и Face в детском лагере

В министерстве прокомментировали ситуацию со списком запрещенной музыки в центре «Черноморец».

13:15
В Мамадышском районе РТ спасли пожилого мужчину, который почти сутки плутал в лесу

88-летнего пенсионера обнаружили на дороге в 9 км от дома.

13:02
Новые дорожные знаки появились после ремонта на участке дороги Ошторма – Юмья Кукморского района РТ

Ремонт автодороги проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

События