Казанцы смогут принять участие в сдаче вторсырья в парке им. Урицкого

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В воскресенье, 21 июля, казанцы смогут принять участие в сдаче вторсырья. Мобильный пункт приема будет работать в парке им. Урицкого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Перед сдачей вторсырья организаторы советуют ознакомиться со списком принимаемых отходов. Так, казанцы смогут сдать накопившуюся макулатуру, пластик, алюминиевые и жестяные банки, а также другие металлические изделия, упаковки «Тетра пак» и «Дой-пак», CD-диски и коробки от них, пластиковые карты, зубные щетки, втулки от кассовых лент, хорошую одежду, обувь, сумки, сломанные пластиковые игрушки, аккумуляторы от ноутбуков, мелкую рабочую и нерабочую технику.

Также пройдет сбор компьютеров/ноутбуков для проекта «Дарим компьютеры для учебы», сломанных велосипедов для проекта «Велодобро», пряжи для проекта «Хурма», тканей, зонтиков для пошива экосумок. Кроме того, дополнительно примут высушенные органические отходы, чистую ветошь и предметы для рукоделия.

Мобильный пункт приема вещей и вторсырья в парке им. Урицкого будет работать с 14.00 до 17.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.