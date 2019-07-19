Полиция Набережных Челнов выясняет обстоятельства ножевого ранения в живот 16-летней девочки

(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция Автограда выясняет обстоятельства ножевого ранения в живот 16-летней девочки, сообщили в УМВД по городу Набережные Челны.

14 июля в БСМП Набережных Челнов была доставлена 16-летняя девочка с ножом в животе из поселка Рябинушка. Врачей вызвала бабушка девочки, которая, вернулась домой и обнаружила истекающую кровью внучку. На данный момент жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту ножевого ранения подростка, рассматриваются все версии, в том числе и попытка суицида.

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