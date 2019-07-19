В Челнах привлекли к ответственности «антикоррупционера», который раскрасил машину «под полицейскую»

(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах оштрафовали «антикоррупционера», который разукрасил машину «под полицейскую», сообщили в местной Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, который использовал на своем автомобиле цветографические схемы, схожие с теми, которые наносят на свой транспорт оперативные службы.

«На 59-летнего водителя "Лады" тринадцатой модели полицейские составили административный протокол и выдали предписание — устранить все "художества" на автомобиле», – уточнили в Госавтоинспекции.

За нарушение челнинцу грозит наказание в виде лишения водительских прав сроком от 12 до 18 месяцев, отметили в ГИБДД.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.