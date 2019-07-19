Минниханов обсудил с замминистра финансов РФ вопросы господдержки автопрома

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра финансов РФ Андреем Ивановым, обсудив развитие транспортной отрасли и ряда инвестиционных проектов, реализуемых в республике. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи обсуждались вопросы развития транспортной отрасли региона, государственной поддержки отечественного автопрома, в том числе ряда инвестиционных проектов ПАО “КАМАЗ”, другие актуальные вопросы», — сказали в пресс-службе.

Участники совещания также обсудили проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего развития инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан — в Казанской, Камской и Альметьевской агломерациях.

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