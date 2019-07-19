В Тетюшском районе спасатели нашли мужчину-инвалида, заблудившегося в лесу

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе спасатели нашли мужчину, заблудившегося в лесу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что 33-летний мужчина отправился с отцом в лес, они разошлись и потерялись. Отец пытался сам найти его, но безуспешно. Заявительница уточнила, что у ее сына бывают приступы эпилепсии, он имеет инвалидность», – рассказали в МЧС.

Спасателям не смогли толком объяснить, где именно в лесу мужчины разошлись. Местные жители называют этот участок «Чудовские стрелки».

Дежурная смена ЗПСО № 1 и пожарные ПСЧ № 133, а также местные жители приступили к поискам. Спустя два часа мужчину обнаружили в районе Удельного Нечасово.

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