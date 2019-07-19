Минниханов: «За время моей работы запасы нефти в Татарстане выросли до 900 млн тонн»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Запасов нефти в Татарстане хватит на 100 – 200 лет или более. За последние 20 лет объем запасов в республике вырос до 900 млн тонн, при этом они только увеличиваются. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на панельной дискуссии Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской академии».

«Когда я начал работать в Правительстве Татарстана, промышленные извлекаемые запасы составляли где-то 850 млн тонн. Сегодня они составляют свыше 900 млн тонн. Современные системы добычи, повышения нефтеотдачи позволяют разрабатывать месторождения, о которых мы можем не задумываться в течение нескольких лет», — сказал Минниханов. По его словам, запасов нефти в республики должно хватить на 100 – 200 лет или более, поэтому главным вектором развития экономики Татарстана будет оставаться нефтехимия.

«Номер один, конечно, мы считаем — это развитие нефтехимии. У нас есть нефтяная промышленность, есть нефтепереработка, нефтехимия и машиностроение — автомобилестроение, самолето- и вертолетостроение. Мы стараемся, чтобы все эти направления развивались», — заключил Президент РТ.

«Летний кампус Президентской академии» проводится в Татарстане с 2012 года. В 2019 году участие в нем принимают более 200 студентов из 18 регионов России и 29 стран мира. Темой кампуса в этом году стали инновации и тренды.



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