Татар-информ

19 июля 2019, 14:18

Духовная жизнь

Руководитель «ДУМ РТ Хадж»: Перед отправкой в хадж нужно убедиться, что оператор аккредитован

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Духовная жизнь

Руководитель «ДУМ РТ Хадж»: Перед отправкой в хадж нужно убедиться, что оператор аккредитован

Фото: Шамиль Садыков, Султан Исхаков

Совершить паломничество к мусульманским святыням татарстанцы могут через официального оператора «ДУМ РТ Хадж».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Татьяна Леухина). Перед тем, как отправляться в хадж, следует убедиться, что компания-оператор аккредитована и состоит в реестре Ростуризма. В Татарстане официальным хадж-оператором являтся «ДУМ РТ Хадж». Об этом во время видеомоста Москва — Казань — Симферополь рассказал руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов.

«Паломник перед тем, как отправиться в хадж, должен посмотреть компании, которые аккредитованы и могут заниматься хаджем. Также сама компания по хаджу должна состоять в реестре Ростуризма. И если вам, паломнику, где-то не дают договор и говорят: “платите здесь”, — уже нужно начинать сомневаться», — поделился спикер.

Вахитов также отметил, что в республике организация «ДУМ РТ Хадж» ведет разъяснительные работы, выезжает к паломникам в районы и рассказывает, что нужно делать, чтобы не попасться в ловушку мошенников.

Ранис хазрат также предостерег паломников: «У нас в основном человек, конечно, покупается низкими ценами, а компании сомнительные заманивают людей этими скидками. Чтобы на такие скидки не попадаться, нужно пересмотреть, что предлагают, что включают в пакет услуг, есть ли там договор, как проходит оплата. На такие вещи нужно обращать внимание. Потому что когда нет договора, квитанции, найти деньги бывает очень сложно, человек сам подстраховываться должен».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», первые паломники из Татарстана направятся в хадж в Саудовскую Аравию 24 июля.

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