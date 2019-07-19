Росстандарт отменил ГОСТ по фотоуслугам для новорожденных

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отменен ГОСТ Р 58428-2019 «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ возвращен на доработку в профильный технический комитет.

Разработка стандарта была инициирована организациями, оказывающими услуги в сфере фотобизнеса для новорожденных. В своих обращениях представителями отрасли отмечалась необходимость упорядочения требований и повышения качества предоставляемых услуг через стандартизацию процессов с учетом их специфики. Проект национального стандарта был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации и внесён на утверждение в Росстандарт техническим комитетом по стандартизации № 342 «Услуги населению» (ТК 342).

Стандарт является документом добровольного применения и планировался к введению в действие с 1 января 2020 года. В его тексте содержатся требования к фотографам, осуществляющим фотосъемку новорожденных детей. В том числе запрещена фотосъемка для людей с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это положение вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей.

В связи с тем, что принятый в Российской Федерации национальный стандарт не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса, документ отменен Росстандартом и возвращен на доработку в технический комитет.

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