Татар-информ

19 июля 2019, 13:50

Экономика и финансы

Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ

Экономика и финансы

Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ

Новая цифровая платформа позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Вячеслав Дусалеев стал генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ» — новой цифровой платформы банка для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства. На своей должности он будет отвечать за создание и развитие проекта, включая его финансовый результат. По оценке банка, жилищная экосистема объединит порядка 10 млн пользователей.

Жилищная экосистема ВТБ позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна. Она предполагает полностью цифровой процесс поиска объекта с услугами риэлтора, покупки, продажи или сдачи в аренду. С помощью платформы клиенты смогут в цифровом формате загрузить свои документы для одобрения ипотеки или получения потребительского кредита на ремонт, оформления и регистрации сделки купли-продажи, оценки объекта, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые обычно сопутствуют переезду. Все предложения будут сформированы на базе продуктов и услуг группы ВТБ, а также широкой партнерской сети.

В настоящее время командой проекта уже представлены первые результаты совместной работы — кликабельный прототип ипотечного брокера, электронной регистрации сделок с недвижимостью и безопасного способа расчетов по приобретаемым объектам. Новые сервисы позволят существенно облегчить и обезопасить процесс оформления недвижимости в собственность. Одновременно разработаны концепции ключевых продуктов: витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир.

«Создание жилищной экосистемы усилит конкурентное преимущество ВТБ в цифровом сегменте бизнеса. Мы нацелены на то, чтобы избавить клиентов от рутинных операций и обеспечить их выполнение в один клик. Поэтому создается полноценный маркетплейс — жилищная экосистема, которая может объединить на своей площадке порядка 10 млн пользователей. В сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре — расширенная версия новой платформы», — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

"В интересах ВТБ — ускорить принятие решений по всем возникающим у клиентов вопросам за счет перехода на полностью цифровой путь. За рекордно короткие сроки мы собрали команду и внедрили модель гибкого производства, которая позволила уже на старте проекта повысить эффективность жилищной экосистемы«,— комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор ООО «Жилищная экосистема ВТБ».

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