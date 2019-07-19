На ж/д вокзале в Казани жительница Архангельска с приятелем из Башкирии украли телефон у испанца

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На ж/д вокзале в Казани жительница Архангельска вместе с приятелем из Башкирии украли дорогостоящий телефон у испанца. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанское ЛУ МВД России на транспорте

«В ходе предварительного расследования установлено, что гражданин Испании, находясь в зале ожидания главного здания вокзала станции Казань-1, поставил на зарядку свой мобильный телефон и отвлекся. Злоумышленники увидели, что гаджет остался без присмотра и похитили его», – уточнили в управлении.

Полицейские оперативно установили причастных к преступлению. 48-летний житель Башкирии и его 41-летняя подруга из Архангельска были задержаны. Дорогостоящий гаджет, стоимостью порядка 90 тыс. рублей, изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



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