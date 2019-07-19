Минмолодежи РТ попросило отменить запрет на Бузову, «Ленинград» и Face в детском лагере

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Министерстве по делам молодёжи Татарстана прокомментировали ситуацию, связанную с запретом на дискотеках в детских лагерях песен определенных групп и исполнителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника министра по делам молодёжи Алсу Саетовой, данная инициатива принадлежит педагогам лагеря и с министерством никак не связана. «Мы точно за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать. Всегда придерживаемся того, что запретительными мерами ничего не добиться», – отметила она. Также Саетова добавила, что руководство министерства в свою очередь попросило удалить данный список и прививать детям «культуру и чувство прекрасного адекватными методами».

Ранее в социальных сетях был опубликован «Список запрещённых музыкальных исполнителей», предназначенный для татарстанских детей, отдыхающих в лагере на черноморском побережье. В данный список вошли такие исполнители, как Ольга Бузова, Face, Pharaoh, Скриптонит, Элджей, «Пошлая молли», «Ленинград» и другие.

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