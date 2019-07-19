В Мамадышском районе РТ спасли пожилого мужчину, который почти сутки плутал в лесу

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Мамадышском районе РТ спасли 88-летнего мужчину, который почти сутки плутал в лесу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в среду, 17 июля, 88-летний мужчина ушел в лес и не вернулся», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Спасатели ЗПСО №5 обследовали лес и полевые дороги между населенными пунктами Верхние Яки и Малые Кирмени на площади 15 кв. км.

Пенсионер был найден местными жителями на дороге в 9 км от дома. Пожилого мужчину доставили в село и передали родственникам.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.