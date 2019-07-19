Люльковичей обрадовала новость об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Донбасса

(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Проживающая в Набережных Челнах семья Люльковичей, которая обратилась на «Прямую линию» Президента России с просьбой упростить процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, с большой радостью восприняла известие о том, что Владимир Путин подписал соответствующий указ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил Ричард Люлькович.

На днях Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

«Это именно то, чего мы и хотели добиться, — сказал он в разговоре с корреспондентом агентства. — Наш отец, Владимир Люлькович, только что подал документы, чтобы получить вид на жительство, а тут, получается, все промежуточные процедуры сошли на „нет“, и теперь можно сразу подавать документы на гражданство РФ. Приятно, что нас услышали на таком высоком уровне. Реакция на просьбу последовала удивительно быстро. Ведь мы хлопотали не только за себя, а за всех жителей Донбасса».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трое из многодетной семьи украинских беженцев, проживающих в Набережных Челнах, получили российские паспорта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.