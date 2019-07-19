Татар-информ

19 июля 2019, 13:02

Общество

Новые дорожные знаки появились после ремонта на участке дороги Ошторма – Юмья Кукморского района РТ

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Общество

Новые дорожные знаки появились после ремонта на участке дороги Ошторма – Юмья Кукморского района РТ

Ремонт автодороги проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Кукморском районе Татарстана завершен ремонт автодороги Ошторма – Юмья – Новый Кумор. После проведенных работ здесь появились три новых дорожных знака и 53 сигнальных столбика, сообщает Миндортранс РТ.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт проведен на участке автодороги регионального значения от 0 км до 3,26 км.

В частности, отремонтирован участок общей площадью 23 тыс. 130 кв. метров. Здесь уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны, нанесена дорожная разметка. «Дорога запроектирована по нормативам четвертой технической категории с шириной проезжей части семь метров», – отмечается в сообщении министерства.

Автодорога связывает Кукморский и Сабинский районы Татарстана. По ней проходит основной транзит из Казани и Вятских Полян. 

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