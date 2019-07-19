В Казани спасли собаку, которая застряла между гаражами

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани спасатели вытащили застрявшую между двумя гаражами собаку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Октябрьская между гаражами застряла собака. Самостоятельно выбраться не может», – уточнили в МЧС.

Спасатели ЗПСО №2 с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру, освободили пса из ловушки и отдали хозяйке.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.