Рустам Минниханов заслушал отчет о запасах компании «Татнефть» и направлениях нефтедобычи

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). «Татнефть» обладает ресурсной базой, которая позволяет вести нефтедобычу минимум 30 лет, при этом перспективным направлением является освоение запасав сверхвязкой нефти. Об этом сегодня шла речь на заседании совета директоров «Татнефти», которое провёл в Доме Правительства Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, совет директоров заслушал информацию о перспективах развития нефтедобычи, возможностях и задачах бизнес-направления «Разведка и добыча». «В настоящее время компания обладает высокоэффективными портфелями активов и масштабной ресурсной базой, обеспеченной доказанными запасами на 30 лет нефтедобычи», – отметили в пресс-службе.

Приоритетом для «Татнефти» является повышение эффективности нефтедобычи разрабатываемых активов. Открыты и реализуются программы проектов по увеличению темпов отбора и повышению нефтеотдачи. «Перспективным направлением развития нефтедобычи в “Татнефти” является разработка месторождений сверхвязкой нефти. Для вовлечения в разработку своего ресурсного потенциала компания будет повышать эффективность разработки зрелых месторождений, в том числе за счет достижения технологических пределов», – уточнили в пресс-службе.

Среди перспективных задач бизнес-направления «РиД» – изменение структуры нефтедобычи нефти, совершенствование геолого-технических мероприятий, повышение производительности труда, реализация IT- проектов и др.

Также на совете директоров обсудили информацию о социальных инвестициях компании в целом, а также результатах деятельности благотворительного фонда «Татнефть». Ежегодно через фонд получают помощь более 40 тыс. физических и 300 юридических лиц. БФ «Татнефть» взаимодействует с федеральными фондами по проектам для наиболее уязвимых слоев населения. Совместно с «Русфондом» запущена программа адресной помощи детям Татарстана. Аналогичный проект реализуется совместно с фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

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