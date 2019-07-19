Минниханов: Для инвестиционной привлекательности нужны инфраструктура, нормативная база и персонал

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Развитая инфраструктура, нормативная база и условия для подготовки персонала являются важными инструментами для улучшения инвестиционной привлекательности регионов. Такое мнение выразил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время панельной дискуссии Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской академии».

«Чтобы достичь определенного уровня инвестиционной привлекательности, нужно создать инфраструктуру, подготовить необходимую нормативную базу и обеспечить условия для подготовки персонала. Этот комплекс решений позволяет конкурировать в части привлечения инвесторов», – сказал Минниханов. Он отметил, что за последние 10-15 лет в Татарстане появились особые экономические зоны, технопарки, индустриальные и промышленные парки, территории опережающего развития, которые сейчас являются точками роста экономики.

Летний кампус Президентской академии проводится в Татарстане с 2012 года. В 2019 году участие в нем принимают более 200 студентов из 18 регионов России и 29 стран мира. Темой кампуса в этом году стали инновации и тренды.

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