Казанский Музей соцбыта в Санкт-Петербурге ко дню памяти Высоцкого представил уникальную пластинку

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В преддверии дня памяти Владимира Высоцкого в филиале казанского Музея соцбыта в Санкт-Петербурге представили уникальную виниловую пластинку легендарного певца и актера, сообщает пресс-служба музея.



В 1975 году на фирме «Мелодия» планировался выпуск двойного винилового диска с песнями Высоцкого в исполнении его самого и Марины Влади. Для оформления диска была проведена специальная съемка в домашней студии фотографа Валерия Плотникова, которому Высоцкий очень доверял и считал своим другом.





По ряду причин пластинка тогда не вышла, хотя Высоцкий возлагал на нее большие надежды. Планам удалось осуществиться только в 2019 году – на днях зрители впервые увидели свежеизданный диск. Представил его сам Валерий Плотников.



«Я ждал эту пластинку 44 года», – прокомментировал долгожданное событие сам фотограф.



Также в одном из залов казанского Музея соцбыта в Санкт-Петербурге открылась новая экспозиция. В ней зрители могут увидеть фотографии Владимира Высоцкого, сделанные в свое время Валерием Плотниковым.



Посетителям покажут не только оригиналы известных работ мастера, но и фотографии, сделанные в процессе рабочего общения фотохудожника и артиста, будут представлены кадры, неизвестные широкому зрителю.



Ряд памятных событий состоится и в Казани. «Непосредственно в день памяти Высоцкого, 25 июля, мы проведем ряд мероприятий в Казани, привезем уникальные экспонаты, связанные с именем Высоцкого и его близких друзей, и, конечно же, в казанском музее будут звучать его песни», – прокомментировал директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов.

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