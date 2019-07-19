Работы по капремонту жилфонда Елабуги завершены на 60%

(Елабуга, 19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Работы по капитальному ремонту жилого фонда Елабуги завершены на 60 %. Всего в этом году в программе капремонта участвует 21 дом. Как сообщают в департаменте ЖКХ, строители укладываются в график, и ремонт в жилфонде города идет по плану.

Все ремонтные работы должны быть завершены до октября. «До 15 августа должны завершить работы по ремонту кровли и фасадов, до 15 сентября предстоит завершить ремонт системы отопления. Что касается работ по замене систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и водоотведения, то они должны быть выполнены до 1 октября», – отмечает первый заместитель директора департамента ЖКХ Ольга Михайлова.

Жителям восьми домов-участников программы в этом году особенно повезло, их жилье отремонтируют комплексно: начиная от подвала и заканчивая крышей. Один из таких домов расположен по адресу: Нечаева, 9. Здесь меняют инженерные сети, ремонтируют кровлю, фасад и подъезды. При этом жильцы дома уже почувствовали результаты ремонтных работ. По словам Фиразии Сафаровой, если раньше из трубы горячего водоснабжения в основном текла еле теплая вода, то сейчас она наконец-то горячая.

Не нарадуются коммунальным работам жильцы дома по адресу: Нефтяников, 13. В этом 18-подъездном доме это первый капитальный ремонт за 30 лет. На ремонт домов по программе капитального ремонта в этом году потратят 160 млн руб.

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