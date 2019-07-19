В Роскачестве рассказали, как дольше сохранить ягоды свежими

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Роскачестве дали рекомендации, как дольше сохранить вкус и аромат свежих ягод. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты советуют покупать продукцию прямо на плантации у садоводов либо в крупных магазинах, где можно отследить страну производителя. Также стоит обратить внимание и на тару, в которой продукция лежит на прилавке. «Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается», - отмечают в Роскачестве.

Стоит отдать предпочтение ягодам схожего размера, формы и окраса. «Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом», - отмечают специалисты, добавляя, что аромат является относительным, а не абсолютным критерием.

Для того, чтобы лучше сохранить вкус и вид своей покупки (урожая), ее следует охладить до температуры от 2 до 6 градусов. При этом не стоит мыть все ягоды сразу, лучше это делать непосредственно перед употреблением.

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