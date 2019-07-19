В Набережных Челнах столкнулись легковушка и «КАМАЗ», пострадали два человека

(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах женщина-водитель и ее пассажирка пострадали в результате столкновения легковушки с «КАМАЗом», сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 18 июля на перекрестке улиц Техническая и Промышленная. 31-летняя автоледи за рулем «Лады» 10-й модели врезалась в «КАМАЗ». От удара легковушку отбросило на обочину, и она стала напоминать груду искореженного металла.

В результате аварии пострадали водитель «Лады» и пожилая пассажирка легковушки. Автоледи с различными травмами доставили в БСМП, а 68-летняя пассажирка после осмотра медиками была отпущена домой.



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