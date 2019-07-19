В Ленино-Кокушкино после капитального ремонта амбулатории планируют открыть дневной стационар

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Ленино-Кокушкино после капитального ремонта амбулатории на сумму более 21 млн рублей планируют открыть дневной стационар. Ремонтные работы завершат к концу августа. Об этом пишет газета «Вперед».

«На данный момент установлены окна, двери, выполнены покраска, шпаклевка. Так как амбулатория не остановила прием пациентов, мы выполняем работу не по всему помещению сразу, а поэтапно. Сначала заканчиваем работы в одной части, только потом переходим в другую. Находимся здесь допоздна, иногда и по выходным», — сказал бригадир строительной организации Олег Борисов.

«По распоряжению Кабмина РТ на текущий ремонт здания выделили более 21 млн. Планируется не только капитальный ремонт, но и частичная реконструкция, что создаст более удобные условия для работы специалистов. Надеемся также открыть дневной стационар, ведь он очень удобен для сельских жителей», — сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Пестречинской ЦРБ Наталья Ксенофонтова.

Также в амбулатории ожидают замены мебели и медицинского оборудования. Ведь медработники обслуживают более 4 тыс. жителей Ленино-Кокушкино и близлежащих сел и деревень. Они выезжают для профилактических, прививочных работ и проводят диспансеризацию.

«Сейчас персонал работает в обычном режиме, продолжает принимать больных», — добавила Наталья Ксенофонтова.

В здании медучреждения бывают и перебои с электричеством, но все понимают, что это временные трудности и вскоре станет красивее, комфортнее и уютнее, подчеркнула врач общей практики Гульфия Хабибрахманова.







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