Татар-информ

19 июля 2019, 11:23

Происшествия

В Казани росгвардейцы поймали мошенника, которого несколько дней назад объявили в федеральный розыск

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Происшествия

В Казани росгвардейцы поймали мошенника, которого несколько дней назад объявили в федеральный розыск

22-летнего ранее судимого парня задержали и передали полицейским.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы поймали 22-летнего мошенника, которого несколько дней назад объявили в федеральный розыск. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В Казани в вечернее время экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицу Вишневского, обратил внимание на мужчину, внешность которого совпадала с описанием гражданина, объявленного в розыск», – уточнили в пресс-службе управления.

Во время проверки документов выяснилось, что 22-летний ранее судимый казанец несколько дней назад был объявлен в федеральный розыск за мошенничество.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции.
 

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