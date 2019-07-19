(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани откроется беговая школа. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте общественного пространства.



Занятия будут проходить по понедельникам и пятницам в 19.00. Все желающие горожане могут присоединиться к проекту абсолютно бесплатно.



Организаторы обещают, что спортивный проект объединит любителей бега, продвинутых атлетов и тех, кто только планирует приобщиться к спорту. Беговой клуб позволит каждому найти нагрузку по своим силам и достичь своих спортивных целей под присмотром и при поддержке опытных тренеров.



Тренировки организуются совместно с беговым клубом Time to run. Место сбора – у лыжной базы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.