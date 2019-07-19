Лихач на велосипеде попал в больницу, не разъехавшись на перекрестке в Казани с внедорожником

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани 20-летний лихач на велосипеде попал в больницу, не разъехавшись на перекрестке с внедорожником, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 12.50 20-летний велосипедист, следуя по местному проезду дома № 115а по проспекту Ямашева, по предварительным данным, не выполнил требование дорожного знака "Уступи дорогу" и совершил столкновение с автомобилем "Рено Дастер" под управлением 55-летнего водителя», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии молодой человек получил многочисленные ушибы и ссадины лица, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму.



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