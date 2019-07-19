В Казани бетономешалка на «зебре» сбила парня, который выбежал на дорогу из-за автобуса

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани на «зебре» бетономешалка сбила парня, который выбежал на дорогу из-за остановившегося у обочины автобуса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«Сегодня утром на перекрестке улиц Тихорецкая и Крутовская водитель автомобиля "КАМАЗ" , по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе мужчине и совершил на него наезд», – рассказали агентству в городской Госавтоинспекции.

Как сообщают очевидцы ДТП, парень выбежал на дорогу из-за остановившегося на обочине автобуса, и водитель большегруза не успел среагировать на появление пешехода.

Парня, которому на вид 20-25 лет, на карете скорой помощи доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.



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