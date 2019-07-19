На набережной озера Кабан покажут два татарстанских фильма

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 19 июля на набережной озера Кабан состоится показ сразу двух небольших фильмов от «Татфильма». Об этом сообщается в Instagram`e набережной.



Первый фильм, который смогут оценить казанцы, называется «Заочница». Кинолента повествует о девушках, вступивших в переписку с заключенными. Их обманывают, выманивают деньги, посылки, ломают судьбы, но бывают исключения, и некоторые женщины находят свое счастье. Режиссерами фильма выступили Николай Морозов и Элина Насибуллина.

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Следующий фильм, который представят гостям набережной, – «Страшные игры молодых». Авторы ленты обратились к теме подростковой преступности. Оценки были неоднозначными, и многим казанским зрителям фильм не понравился. Зато картину оценил Ролан Быков и авторы самой популярной на тот момент программы «Взгляд», в которой его показали два раза.

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Вход бесплатный.



«В случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала», – отмечают организаторы.

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