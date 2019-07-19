Татар-информ

19 июля 2019, 11:48

Культура

На набережной озера Кабан покажут два татарстанских фильма

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Культура

На набережной озера Кабан покажут два татарстанских фильма

Фото: Рамиль Гали

Зрителям представят две ленты – «Заочница» и «Страшные игры молодых».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 19 июля на набережной озера Кабан состоится показ сразу двух небольших фильмов от «Татфильма». Об этом сообщается в Instagram`e набережной.

Первый фильм, который смогут оценить казанцы, называется «Заочница». Кинолента повествует о девушках, вступивших в переписку с заключенными. Их обманывают, выманивают деньги, посылки, ломают судьбы, но бывают исключения, и некоторые женщины находят свое счастье. Режиссерами фильма выступили Николай Морозов и Элина Насибуллина.

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Сегодня в 21:00 на набережной озера Кабан показ сразу двух небольших фильмов от Татфильм. ⠀ Первый фильм — «Заочница» о женщинах, которые переписываются с заключенными. Их обманывают, выманивают деньги, посылки, ломают судьбы, но бывают исключения и некоторые женщины находят свое счастье. Режиссеры фильма: Николай Морозов и Элина Насибуллина. ⠀ Следующий фильм — «Страшные игры молодых» авторы которого обратились к теме подростковой преступности. Оценки были неоднозначными и многие казанские зрители ругали фильм. Зато его оценил Ролан Быков и авторы программы самой популярной на тот момент «Взгляд», в которой его показали два раза. ⠀ Вход на мероприятие свободный. Как найти: спуститесь по лестнице с площади театра Камала. В случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала. ⠀ #озерокабан #кабанкуле #kabanlake #киноказань #казань #kazan

Публикация от Озеро Кабан (@kabanlake)


Следующий фильм, который представят гостям набережной, – «Страшные игры молодых». Авторы ленты обратились к теме подростковой преступности. Оценки были неоднозначными, и многим казанским зрителям фильм не понравился. Зато картину оценил Ролан Быков и авторы самой популярной на тот момент программы «Взгляд», в которой его показали два раза.

Вход бесплатный.

«В случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала», – отмечают организаторы.

 

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