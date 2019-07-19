Татар-информ

19 июля 2019, 10:50

Экономика и финансы

Fitch Ratings повысило рейтинг ВСК до «BB», прогноз «стабильный»

Экономика и финансы

Fitch Ratings повысило рейтинг ВСК до «BB», прогноз «стабильный»

В консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год ВСК показала чистую прибыль в размере 8 млрд рублей и рентабельность капитала 34%.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг финансовой устойчивости страховщика САО «ВСК» с уровня «BB-» до «BB», прогноз «стабильный». 

Цикалюк Сергей Алексеевич ВСК страхование

Основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются значительное повышение капитализации компании, высокие операционные показатели страховщика и улучшение диверсификации страхового портфеля. В консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год ВСК показала чистую прибыль в размере 8 млрд рублей и рентабельность капитала 34% (6 млрд и 34 % в 2017 году соответственно). На прибыль существенное влияние оказали сильный андеррайтерский результат и высокий инвестиционный доход. 

Fitch полагает, что ВСК обладает достаточно диверсифицированным портфелем, в том числе с точки зрения страховых продуктов, присутствия в розничном и корпоративном сегментах, каналах дистрибуции. Отмечается, что премии в линиях бизнеса, не связанных со страхованием жизни, росли быстрее, чем в целом по российскому рынку. Fitch положительно оценивает надежность и ликвидность инвестиционного портфеля ВСК, большую филиальную сеть и хорошо узнаваемый бренд. 

«Оценка рейтингового агентства отражает правильность выбранной ВСК стратегии развития, зрелость операционных процессов и профессиональную творческую работу всей команды. Мы рады высокой оценке финансовой устойчивости компании и продолжим внедрять инновационные решения и применять весь опыт и экспертные знания в интересах миллионов наших клиентов и партнеров», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

ВСК стабильно входит в ТОП-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей. На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам 5 месяцев 2019 года капитал группы ВСК вырос на 8% — до 28,6 млрд рублей, активы — до 139 млрд, а прибыль составила 3,1 млрд рублей.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

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