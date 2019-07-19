АО «Эссен Продакшн АГ» стало центром нового кондитерского кластера в Набережных Челнах

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев посетил кондитерскую фабрику компании «Эссен Продакшн АГ». Глава вместе с основателями компании, депутатами Государственного Совета Республики Татарстан Вадимом Махеевым и Леонидом Барышевым ознакомился с работой второй очереди производства. В фокусе его внимания были новые автоматизированные линии по производству конфет и жевательной карамели.

В настоящее время на кондитерском производстве функционируют двенадцать линий и ведется работа по запуску тринадцатой. Открытие второй очереди позволило достичь самой высокой в России производительности труда, которая составляет более 13 млн рублей на человека в год.

В рамках второй очереди нового кондитерского производства «Эссен Продакшн АГ» создано 90 дополнительных рабочих мест.

Наиль Магдеев подчеркнул перспективность развития кондитерского производства в Набережных Челнах: «Это уникальное производство! Вложены серьезные финансовые ресурсы. Важно, что будут созданы дополнительные рабочие места для города. Это новые компетенции для молодых людей, для людей, которые хотят найти работу. В нашем городе появляется серьезный кондитерский кластер, который будет пополняться новыми кадрами. Самое важное, что город Набережные Челны благодаря таким руководителям, как Вадим Махеев и Леонид Барышев, становится, можно сказать, уже стал кондитерской столицей республики Татарстан».

В перспективе развития кондитерского кластера – сотрудничество с образовательными учреждениями и татарстанскими пищевыми производителями. «Сегодня у нас большая потребность в технологах, которых нужно обучать. Если раньше профессиональное училище было ориентировано на КАМАЗ, то сегодня мы понимаем, что нужно развивать в Набережных Челнах среднее профессиональное образование, ориентированное на пищевую промышленность, в частности, и на кондитерскую», – поделился генеральный директор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.

«Такие предприятия, как „Эссен Продакшн”, являются крупными потребителями сахара, муки, молока и других компонентов для производства кондитерских изделий. Здесь мы видим синергетический эффект сотрудничества с местными производителями», – отметил Наиль Магдеев после ознакомления с линейкой.

Новое кондитерское производство обладает высоким экспортным потенциалом. Компания поставляет продукцию в 36 стран мира, включая Юго-Восточную Азию, Китай, Вьетнам и т. д. Прогноз объема экспорта кондитерского производства на 2019 год с учетом новых линий составит 780 млн рублей. Общий объем экспорта холдинга составляет более 3 млрд рублей.

Ежегодно «Эссен Продакшн АГ» производит более 29,5 тысю тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельных конфет, конфет с комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Проект по созданию кондитерского производства «Эссен Продакшн АГ» в Набережных Челнах запущен восемь лет назад. Инвестиции в него составили более 8 млрд рублей. Ходинг «Эссен Продакшн АГ» на данный момент – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Компания поставлят свою продукцию в более чем 200 тыс. точек по всей России.

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