Актер и премьер оперного театра проведет урок по балетной растяжке на набережной Кабана

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Премьер Театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля, заслуженный артист РТ Олег Ивенко, исполнитель главной роли в фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» проведет мастер-класс по балетной растяжке на набережной озера Кабан.
Об этом сообщается в Instagram`e набережной. Организаторы уточняют, что после мастер-класса артист проведет автограф-сессию.
Всем желающим присоединиться к занятию советуют надеть удобную обувь и приходить сразу в спортивной одежде.
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Завтра, в 18:00, на набережной озера Кабан пройдет балетная растяжка с исполнителем главной роли в фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», Премьером Театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля и заслуженным артистом Республики Татарстан — Олегом Ивенко @oleg.ivenko. После мастер-класса состоится автограф-сессия. ⠀ Надевайте удобную обувь, приходите сразу в спортивной одежде. В случае плохой погоды занятие может быть отменено. Проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала мастер-класса. Организатор: «Зелёный фитнес» @zf_kzn ⠀ #озерокабан #кабанкуле #kabanlake #балетнаярастяжка #спортказань
Мастер-класс начнется сегодня, 19 июля, в 18.00, однако в случае непогоды он может быть отменен. Необходимо проверять информацию в социальных сетях за час до начала урока.